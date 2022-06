Sant Julià de Ramis esdevé l’aparador dels nous talents de les músiques urbanes

Baya Baye, el projecte musical del maresmenc Víctor Ballesteros Fernández i Mushkaa, nom artístic d’Irma Farelo, germana d’Alba Farelo (Bad Gyal) encapçalen el cartell de la segona edició del SantJu Trap, el festival de músiques urbanes que celebra aquest dissabte la seva segona edició al Centre Cívic de Sant Julià de Ramis. La programació d‘aquest festival, que amb la seva segona edició fa un salt qualitatiu, la completen els gironins Pol Bordas, Tramma, Daura Mangara i Entresol2na i els barcelonins Acros, Spxxn_P, Katta Lana i Joe Pops.

La segona edició del SantJu Trap neix com a projecte del treball de final de grau de Manel Vizcaino (Malson Atmosfèric), arran del concert organitzat l’any passat a la plaça de l’1 d’octubre de Sant Julià de Ramis amb el propòsit de visibilitzar l’escena urbana gironina i el seu cercle proper. «Hi ha un salt qualitatiu important amb aquesta segona edició. Al final, l’any passat ho vam organitzar en tan sols un mes. Va anar tot molt ràpid i ni tan sols vam pagar als artistes. Així que al final va ser com una festa. Enguany hem treballat molts mesos, professionalitzant tots i cadascun dels processos» apunta Vizcaíno, que ha connectat la seva passió per la música amb el treball de final del grau de Comunicació Cultural.

«Al final puc dir que em sento bastant orgullós de la feina feta» afegeix l’organitzador d’una cita musical que compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i de Metz Records, segell especialitzat en música urbana impulsat pel mateix Vizcaíno i que forma part de la família de la discogràfica gironina U98 Music. Sobre les expectatives que s’han generat al voltant d’aquesta nova edició, l’organització confessa que van «una mica amb ulls cecs». No obstant això, es mostra optimista pel fet d’haver venut moltes entrades a persones que vindran des de Barcelona. «Fins i tot en Pau Llonch, exvocalista dels At Versaris està al cas del nostre festival» expressa.

Un cartell més paritari

Un dels aspectes destacats del programa d’aquesta segona edició del festival incideix en una clara aposta per la paritat. Destaca la presència de noms com el del projecte de la jove artista de Vilassar de Mar Irma Farelo (Mushkaa) que, segons apunta Vizcaíno, tot i només comptar amb tres senzills publicats fins ara, es troba a punt de fer un gran salt. També destaca la presència de Tramma, el nom artístic de Marta Romeu, la jove cantant i compositora barcelonina establerta des de fa anys a Lloret de Mar, que la passada tardor va debutar en llarg amb l’aclamat disc Voldria dir-te. També pujarà a l’escenari aquest dissabte a Sant Julià de Ramis Katta Lana, la jove cantant catalana establerta a Berlín que s’ha fet un nom gràcies a temes com Enamorada de un G, i que actualment treballa en el llançament de l’àlbum Crystals.

Així mateix, l’organitzador de l’esdeveniment també posa en relleu la voluntat d’incloure artistes de diverses ètnies. En aquesta edició, es comptarà amb la presència de l’artista banyolí Daura Mangara, consolidat com un referent del rap català, que presentarà el seu darrer treball d’estudi, titulat Poesia per bandits. Les lletres de Mangara destaquen pel seu compromís polític en la lluita pels drets dels afro banyolins i per la llibertat d’expressió.

Un format «showcase»

La segona edició del SantJu Trap arriba amb l’objectiu d’esdevenir un aparador de nous talents de la música urbana, en tots els seus corrents. D’aquesta manera, des de les 19 h, els artistes aniran passant per l’escenari per oferir actuacions que tindran d’una mitja hora de durada, seguint el format showcase. «Algunes de les propostes artístiques gairebé es pot dir que debutaran en directe, el que sempre ajuda a moure més gent» destaca Vizcaíno, que posa com a exemple a Joe Pops, un artista visual que fins ara s’ha ocupat de realitzar videoclips per molts dels referents de l’escena, a Catalunya i Espanya, i que a Sant Julià de Ramis, cantarà per primera vegada en un escenari.