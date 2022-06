La ciutat de Girona acull avui i demà Derivaccions, una trobada sobre la Internacional Situacionista -el moviment fundat per Guy Debord que tenia per objectiu combatre el sistema ideològic mitjançant totes les formes d’art- impulsada per l’editor italià Roberto Massari. Avui dissabte, a les 10 h, els participants acompanyaran Francesco Careri en una deriva, terme amb el qual els situacionistes definien l’exploració sistemàtica i organitzada de l’ambient urbà a través dels seus marges i els seus buits, aprofitant dels esdeveniments i de les trobades.

Demà a les 10 h, al refugi antiaeri dels Jardins de la infància, s’estrenarà un laberint inspirat en el projecte per a la manifestació situacionista del Stedelijk Museum d’Amsterdam el 1959. A les 16.30 h als Jardins dels Alemanys, hi haurà un debat sobre els efectes i les reaccions suscitades per les activitats en el marc de la visió situacionista d’una societat nòmada, lliure del treball i enterament dedicada al joc.