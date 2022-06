La Fundació Mascort va inaugurar ahir a la Casa Galibern de Torroella de Montgrí una exposició inèdita que recull la seva col·lecció privada d’orfebreria i joiera. En concret, es tracta de 300 peces úniques que daten entre els segles VI i el XIX. La mostra es troba distribuïda en dos pisos separant els tres conjunts que integren la col·lecció: les joies, l’orfebreria civil i l’orfebreria religiosa. Alguns dels elements més significatius d’aquesta exposició, que pot visitar-se fins al mes d’octubre, són la creu que presideix la sala principal del segon pis, feta amb plata i esmalts al segle XIV, i una col·lecció de 53 píxides -caixes petites de caire religiós o destinades als malalts- que és la més extensa exposada a Europa.

Amb l’exposició Orfebreria i joieria a la Col·lecció Mascort, la Fundació Mascort dona a conèixer per primera vegada una col·lecció d’objectes d’ús litúrgic i civil fins ara inèdita. La seva comissària, la doctora en Història de l’Art Lourdes de Sanjosé, qui és també l’autora del catàleg que complementa la mostra, ha remarcat la qualitat d’aquesta col·lecció i n’ha destacat l’excepcionalitat d’una creu feta d’esmalts del segle XIV. En total reuneix més de 300 peces datades entre els segles VI i XIX.

La mostra es divideix en tres àmbits. El primer està dedicat a la joieria; i els altres dos, a l’orfebreria religiosa i a la civil. Les peces es presenten per tipologia i cronologia, i a la sala principal del segon pis s’han reunit les millors creacions, presidides per la creu de plata i esmalts del segle XIV.

El recorregut de l’exposició a través de les sales de la Casa Galibern comença amb la joieria de la col·lecció Mascort, un conjunt de més de 60 joies antigues amb una cronologia molt àmplia, que inclou la peça més antiga de l’exposició: una joia del segle VI. S’hi exposen també fermalls, penjolls, amulets, arracades i creus, així com peces d’ús civil i devocional. La majoria d’elles estan elaborades amb materials nobles, com l’or, la plata, les pedres precioses i les perles, però també n’hi ha d’altres fetes amb materials més comuns, com el coure, el vidre i l’esmalt.

L’orfebreria d’ús civil i domèstic acaba de completar la planta baixa de la fundació. Aquí, les peces que s’hi exposen es classifiquen en quatre grups: el servei de taula i aparador, el servei de tocador, la il·luminació i el despatx. Tots ells inclouen les tipologies més característiques de cada gènere. Així doncs, s’hi poden observar safates, gerros de bec, salers i especiers, vinagreres, coberts, canelobres, palmatòries i escrivanies, entre altres peces.

Al primer pis s’hi mostra l’orfebreria d’ús litúrgic o religiós, que es presenta classificada en dos grups: el servei d’altar i el litúrgic. Dins del primer en destaquen obres com les creus, calzes, encensers, custòdies, navetes i píxides; mentre que entre els objectes més representatius de la litúrgia s’hi poden trobar reliquiaris, ceptres, crismeres, beneiteres, campanetes i figuretes d’ús probablement privat.

El catàleg de les peces

L’estudi de l’orfebreria de la col·lecció Mascort l’ha compilat la comissaria de l’exposició, Lourdes de Sanjosé, al catàleg ‘La platería en la Colección Mascort. Los artifices y sus obras (siglos XIV-XIX)’, una anàlisi minuciosa de cadascuna de les peces que es presenten, gràcies al qual la seva autora ha aconseguit identificar l’artífex de moltes d’elles i així incrementar el corpus de l’orfebre.

L’exposició, amb entrada gratuïta, es podrà veure a la Casa Galibern, seu de la Fundació Mascort, des d’avui dissabte i fins al pròxim 16 d’octubre.