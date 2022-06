'La GRAN Pantalla' portarà la seva quarta edició als Cinemes Girona, del 28 de juny al 3 de juliol, amb el 100% d'aforament, després de dos anys de pandèmia en què el festival s’ha hagut de fer, total o parcialment, en línia. El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans arrencarà amb la pel·lícula 'La vida era eso' i un col·loqui amb el seu director, David Martín de los Santos, i tancarà amb la guardonada 'Alcarràs'.

Més enllà de les projeccions de llargmetratges i curtmetratges, cinefòrums i la secció de vídeos participatius realitzats per persones grans de Barcelona, que es va estrenar l’edició anterior, aquest any hi haurà també activitats dedicades a la indústria del cinema.