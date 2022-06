Ahir a la tarda va tenir lloc l’acte d’entrega de la primera edició de les beques «SomOnze» en les que hi van prendre part 15 persones i col·lectius que van presentar projectes relacionats amb les quatre categories en les que es dividien les beques. Les beques suposaran un impuls econòmic per a cinc projectes artístics i culturals de la comarca, amb una dotació total de 13.000 euros. L’àrea de Cultura del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i la Fundació Lluís Coromina han impulsat aquests ajuts econòmics que s’han dividit en quatre modalitats per arribar al màxim del teixit cultural de la comarca. Els projectes seleccionats han estat els de la companyia Didascàlia i del dramaturg i actor Albert Olivas, en la modalitat de teatre; el de Jaume Geli i Julbe en la categoria d’arts plàstiques i audiovisuals; els de l’Associació Cultural Can Cisa i Daniel Jané Castanys en la categoria de creació i difusió musical i de Guerau Palmada i Àngel Vergés en la modalitat de publicacions per promocionar el territori el projecte.