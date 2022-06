«El caso del celador de Olot es uno de los más aterradores y delirantes de nuestra crónica negra», escriu la popular periodista Marta Robles en el pròleg «El poder de la muerte» que ha escrit per al llibre de Matías Crowder. El celador de Olot ha estat publicat aquest 2022 per l’editorial Alrevés dins de la seva col·lecció «Sin ficción». que dirigeix la mateixa Marta Robles i que des del mes d’octubre del 2018 ha editat onze llibres entre els quals hi ha treballs, sempre a partir de fets reals, d’altres destacats comunicadors com Luis Rendueles (Los ratones de Dios), Manuel Marlasca (Cazaré al monstruo por ti), Alfonso Egea (29 balas y una nota de amor), Vanesa Lozano (Hágase tu voluntad) o Mayka Navarro (Desmontando el crimen perfecto).