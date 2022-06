La companyia de teatre Nu va oferir ahir la seva peculiar versió de la faula de la Llebre i la tortuga dins la programació familiar i infantil de la Fira del Conte «Explica’m» de Sant Feliu de Guíxols. La programació va començar divendres amb una cercavila i s’allarga fins avui. Durant els tres dies hi ha activitats de tota mena pels carrers i per diferents equipaments de la vila.

La 7a Fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols té lloc durant tot el cap de setmana, amb el conte com a fil conductor i com a relat d’històries per a nens, però també per a joves i adults. Des de divendres s’han pogut veure pels carrers parades de llibres, d’il·lustradors i d’artesania amb productes relacionats amb el conte. També tenen lloc espectacles de gran qualitat artística en diferents espais i activitats tematitzades en família, entre altres.

La fira va començar divendres amb espectacle itinerant «Cercavila Itinerant de girafes», de la Cia. Xirriquiteula Teatre, que va suposar l’inici oficial. Delicada i elegant ens suggereix una altra manera de veure la ciutat.

Ahir a la tarda es va poder veure l’espectacle de titelles i autòmats «Laika», al Teatre Auditori, de la mateixa Cia. Xirriquiteula Teatre. L’obra explica la història de la primera gossa astronauta. El muntatge va guanyar el Premi MAX al millor espectacle per a públic infantil, juvenil o familiar 2021, millor espectacle familiar i el BBVA de Teatre 2019 i de la Crítica 2018. Així mateix, va tenir lloc la representació d’«Herència», a càrrec de la Cia. La Industrial Teatrera.

També ahir, al Racó de Garbí, va tenir lloc l’espectacle en clau de «clown» sobre el món que deixarem, amb dos personatges dins d’un femer, un viatge tendre i divertit per a transformar la nostra herència.

Avui a les sis de la tarda està previst l’espectacle itinerant per a tots els públics «Cacos», amb inici a la Rambla del Portalet i final a La Rambla, a càrrec de la Cia. Campi qui pugui. L’espectacle és d’interacció amb l’espai urbà.