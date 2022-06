Matías Crowder: «La Garrotxa no tornarà a ser la mateixa després del zelador d’Olot»

Matías Crowder ha treballat deu anys en el llibre El celador de Olot (Editorial Alrevés) en el qual recrea els onze assassinats que va cometre el zelador Joan Vila al geriàtric La Caritat d’Olot. I ho fa a partir d’un exhaustiu treball periodístic que amaneix amb alguns elements de ficció, seguint una llarga tradició en el gènere.

Recorda quan i com va sentir parlar o va llegir per primera vegada sobre Joan Vila?

Fa deu anys vaig veure la notícia als diaris i em va deixar impactat. Jo era aleshores un jove escriptor i periodista entusiasta a la recerca d’històries, col·laborava des de feia poc amb Diari de Girona, i volia explicar la millor de totes. Vaig caure de la categoria jove, però encara soc igual o més entusiasta que abans.

Diu que la història el va interessar des del primer moment? Per què?

D’entrada, per la quantitat de víctimes, ni més ni menys que onze assassinats. Després hi havia ell, Joan Vila, el paio bo del poble. Hi havia Castelfollit, la Catalunya profunda que em tenia (i em té) seduït. Moltes coses.

Quan va decidir que volia escriure sobre aquesta història?

Quan vaig trobar la causa penal. Em vaig adonar només de llegir els primers folis que s’havia deixat d’explicar moltíssim de la història. Era un regal i un desafiament. Sobretot un desafiament.

A quin material ha tingut accés?

Ni més ni menys que als deu mil folis de la causa. No oblidaré el dia que vaig entrar en una oficina de Girona i em van posar les set caixes on s’emmagatzemaven sobre una taula.

Quins passos fer per a la investigació?

En primer lloc, estudiar la causa a fons. Després contactar amb tothom que podia haver-hi estat relacionat, ja fos com a company de Joan Vila o com a familiar d’alguna víctima. I després, escoltar la història i deixar que et guiï.

Quantes persones ha entrevistat?

Centenars. Fins i tot m’he colat al geriàtric de la Caritat i durant molts dies i he jugat al bingo i la loteria amb els ancians. Vaig visitar la presó desenes de vegades tot esperant que algun guàrdia m’expliqués una mica més sobre Vila. Puc passar d’infatigable a pesat amb les dades i els testimonis, no vull fallar, no vull que m’enganyin, hi ha onze víctimes al darrere.

Quin material obtingut li ha cridat més l’atenció?

Sense cap dubte, les fotos de les exhumacions. Quan Vila va confessar, es van fer diverses exhumacions de cadàvers de víctimes. Per respecte a les famílies, aquestes no es van fer públiques. Les fotos de les últimes tres víctimes, assassinades amb productes com el lleixiu, tenien unes mostres de patiment horribles.

Ha pogut parlar amb Vila?

No, tot i haver-ho intentat centenars de vegades. Només vaig saber per tercers que les meves cartes li havien arribat i que em deia «periodisticucho», menyspreant-me.

Què li semblava abans de començar la recerca? I després?

Abans de començar hi veia un català de poble, perdedor i reprimit. Després en van aparèixer molts d’altres: el monstre, el depredador, el xafarder vulgar i efeminat, el traïdor, el Golum, covard davant de l’autoritat i poderós davant dels febles...

Com és possible que ningú s’adonés dels crims?

He parlat amb desenes de metges dedicats a pacients de la tercera edat. Tots m’han dit més o menys el mateix. Quan es tracta de pacients (com eren els de la Caritat) amb moltes patologies, diversos tenien càncer avançat i diferents graus de demència, és difícil determinar la causa de la mort quan són assassinats amb insulina o ansiolítics. Per això el cas es va descobrir al final, quan va començar a fer servir lleixiu.

Hi ha al seu llibre alguna cosa que no s’hagi revelat mai abans?

Els ancians no van ser només víctimes, tenien una vida i una història al darrere, que explico al llibre. Vila se suprimia com a ésser humà i aquesta supressió creava un altre Vila, el que li donava el poder i el goig, la bèstia. Finalment, espero que la Catalunya que va ser escenari dels crims sigui una altra revelació, sobretot perquè va desaparèixer, ja no tornarà a ser com era llavors. La Garrotxa després del zelador d’Olot no tornarà a ser la mateixa.

Què el porta a unir un periodisme rigorós amb elements de ficció?

Cal prendre de la ficció tot allò que millori el periodisme. És una cosa que va començar Rodolfo Walsh (tinc la seva foto al meu escriptori perquè el seu exemple i la seva valentia em guiïn) i va seguir Truman Capote. Avui dia sembla en cert desús perquè, és clar, necessita el doble d’esforç.