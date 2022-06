Novel·len la història de la companyia de Santa Bàrbara

Els escriptors Teresa Sagrera i Ramon Gasch han novel·lat la història de les Bàrbares, la companyia militar integrada per dones que va defensar la ciutat durant el setge de Girona de 1808 a Llaços de sang. La novel·la, publicada per Columna, es centra en la companyia de Santa Bàrbara, però també en com van patir molts altres dones gironines la Guerra del Francès.

Aquesta és la segona novel·la que Sagrera (Sant Pere de Vilamajor, 1966) i Gasch (Santa Maria de Palautordera, 1950) escriuen a quatre mans, després de Sal roja, ambientada a la Guerra de Successió a Cardona. Va ser precisament mentre es documentaven per aquest llibre quan un arxiver els va posar sobre la pista de les heroïnes de Santa Bàrbara.

«Ens va interessar per dos motius: la Guerra del Francès és encara una guerra poc explicada en comparació amb altres moments històrics, i a més, més enllà de Girona les bàrbares no són gaire conegudes. Tenen una història fascinant al darrere, perquè són la primera companyia regular de dones reconeguda per les forces militars i, a més, creen un precedent social importantíssim», diu Sagrera.

Assenyala, això sí, que a Llaços de sang volien «mostrar la funció d’aquestes dones en la defensa del setge de Girona», però que «més enllà de la companyia militar, que és el tema principal», s’han volgut centrar «molt en el paper de la dona durant el conflicte, veure com el van patir».

«En general, la història sempre s’explica des del punt de vista masculí, i són moltes les dones que van col·laborar en la guerra o la van patir a la seva manera», diu l’autora.

Hi coincideix el seu company literari, Ramon Gasch, que assenyala que sempre ha tingut «clar que tothom parla dels grans generals, però qui guanya les guerres són les dones, i hi ha exemples més enllà del setge, com ara la guerrra civil». «Encara que solen ser els homes els que agafen el fusell, qui aguanta el poble són elles», diu l’escriptor.

És per això que els quaranta capítols que integren el llibre porten nom de dona i molts es centren en la història d’un personatge femení en concret, «una petita història en un gran mosaic de dones de Girona», expliquen els autors.

Així, per exemple, a més de seguir els passos de la Marta, una dona casada i amb un fill que decideix defensar la ciutat, Llaços de sang es fixa també en les afrancesades, com la Rosa. «Volíem mostrar les dues cares: la gent que veu l’arribada dels francesos com una amenaça i la que hi tenia esperances, gent benestant que confiava que portessin una cultura més avançada i coses positives i que de mica en mica es van donar del desastre que és una guerra per tothom, per la gran mortaldat que va causar i la destrossa de cases i edificis, que van deixar molt mermada Girona», afirma Sagrera.

La documentació

Els dos autors han treballat en la novel·la durant un parell d’anys, un període que ha inclòs una immersió en l’època a través de llibres, documents i premsa com el Diario de Geronapublicat durant els setges napoleònics.

«Per escriure amb coneixement de causa hi ha hagut una doble feina: la de venir a Girona i trepitjar-la, però també la d’arxiu. Per sort, hi ha hagut una feinada molt gran dels historiadors contemporanis per fer una relectura de l’època, per donar una visió nova, diferent de la que li va donar el franquisme, molt lligada a la pàtria», explica Sagrera.

«La nostra manera de treballar és aquesta: documentar-se és fonamental perquè el personatge visqui dins la història. Cal formar-se bé per poder-se posar a la seva pell, saber com eren els barris, què hi havia al mercat...», diu Ramon Gasch sobre la tasca de documentació, que queda palesa també al llibre, amb la incorporació de cartografia de la Girona de l’època.

Preguntats sobre la dificultat de gestar un llibre a quatre mans, expliquen que «cada parella ha de trobar la seva fórmula». En el seu cas, treballen amb un guió molt detallat i es reparteixen l’escriptura dels capítols, que després s’intercanviaran per revisar-los. «Tot acaba sent fruit del consens. Treballar en equip potser resta a nivell d’estil individual, però suma en aportacions i punts de vista», diu Gasch.

La presentació del llibre està prevista el 21 de setembre, al Museu d’Història.