El Canet Rock ha anunciat aquest dilluns que està a punt d'exhaurir totes les entrades de la pròxima edició i que en queden 500 a la venda. El certamen, previst pel pròxim 2 de juliol, va posar a la venda 25.000 entrades i un cop venudes no se'n podran adquirir més. La vuitena edició postpandèmia del Canet Rock reunirà les actuacions de grups com d'Oques Grasses, Els Catarres, Stay Homas, La Pegatina, Buhos, Doctor Prats, Miki Nuñez, Suu, La Fúmiga, Ginestà, Marcel i Júlia, Miquel del Roig i Balkan Paradise Orchestra. A banda de Canet de Mar (Maresme), el festival estrenarà enguany una edició a Mallorca, a Alcúdia. En aquest cas hi haurà una dotzena de bandes.

L'edició del Canet Rock a Mallorca preveu reunir unes 12.000 persones. Ja s'han venut un 75% de les entrades que es van posar a la venda. Entre els grups que hi participaran hi haurà bandes com Oques Grasses, Zoo, La Pegatina, Xanguito i Pèl de Gall, O-Erra, Els Catarres, Stay Homas, Buhos, Suu, Anegats i Mdmar.