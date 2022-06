El Festimams ha tancat aquest cap de setmana la 6a edició amb el 95% de les entrades venudes i congregant a 1.800 persones. Aquest ant el festival ha mantingut el format que va estrenar l'any passat en què es proposen espectacles de formats híbrids amb l'objectiu d'arribar a nous públics amb perfils més joves. La sisena edició del certamen d'humor de Girona ha comptat amb vuit espectacles al pati de la Casa de Cultura amb una platea similar a la d'un cabaret i dos espectacles amb tasts gastronòmics que s'han fet al restaurant de la Diva. El festimams va arrencar el dijous amb les entrades esgotades per a quatre espectacles. Els organitzadors han destacat que els assistents eren majoritàriament gent jove.

La sisena edició del Festimams s'ha fet aquest cap de setmana a Girona amb deu propostes humorístiques, sis d'elles arribaven a Girona per primera vegada. Es tracta dels espectacles 'Not talented' de Judith Martín, 'Alta flipamenta' de Marc Sarrats, 'L'eminència humana' del Sr Bohigas, 'Un dia amb en Marc', de Marc Buxaderas, 'Sé pas on som' de Neus Rosell, Anna Bertran i Ester Bertran i 'Quan això s'acabi!' de Modgi.

A més, el festival arrencava el dijous al vespre amb les entrades esgotades per a quatre dels espectacles programats ('Not talented', La Sotana i els dos sopars gastronòmics del festival). Això ha aconseguit tancar el certamen humorístic de Girona amb el 95% d'ocupació i 1.800 assistents.

A més, el 5% de les entrades que s'han venut en aquest festival es destinaran al grup MIFAS, una entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió social de les persones amb discapacitat física, orgànica i sensorial a les comarques gironines. El festival preveu mantenir aquesta col·laboració en les properes edicions i també vol oferir un espai escènic a persones amb discapacitat, tal com va passar amb Marc Buxaderas, actor amb mobilitat funcional.