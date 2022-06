La Fira del Conte de Sant Feliu tanca amb èxit omplint els carrers de mainada

Una trentena d’espectacles han omplert de públic els carrers de Sant Feliu de Guíxols en el marc de la setena edició de la Fira del Conte, l’«Explica’m». Un festival que, tot i la pandèmia, s’ha consolidat com un atractiu cultural per al públic familiar i infantil. Les activitats van començar divendres amb una cercavila itinerant que es va iniciar al monestir i va recórrer els carrers del centre fins al passeig del mar. Al llarg del cap de setmana, els carrers s’han omplert de parades de llibres, tallers de lectura, parades d’il·lustradors i espais d’artesania de productes relacionats amb el conte i la literatura infantil. De fet, dissabte, alguns dels personatges més il·lustres de l’imaginari popular infantil van prendre la ciutat i van entretenir a públic de totes les edats. Relats com El llibre de la selva, La flauta màgica, La llebre i la tortuga o El Flautista d’Hamelin van sortir dels llibres i van prendre els carrers de Sant Feliu. El festival va cloure ahir la seva activitat amb un espectacle itinerant per a tots els públics titulat Cacos a càrrec del grup «Campi qui pugui», que es va iniciar a la rambla del Portalet i es va estirar fins a la Rambla.

Festival consolidat Des de l’Ajuntament destaquen l’èxit d’aquesta nova edició del Festival del Conte, la primera sense restriccions després de la pandèmia. La regidora d’Activitats Culturals, Núria Cucharero, va subratllar el retorn «a la normalitat absoluta» que ha gaudit aquesta edició: «Hem acabat amb una trentena de propostes adreçades a tots els públics, però especialment enfocada al públic més infantil. Les activitats han estat plenes de gom a gom des de l’espectacle inaugural de girafes fins a tots els conta-contes. Han vingut milers de persones, la xifra aproximada és difícil de dir perquè les activitats eren a l’aire lliure, però totes han tingut molt bona acollida». Per a Cucharero la vuitena edició del festival, de cara al 2023, «està garantida». La regidora va concloure que «l’èxit més gran és que ve gent de tot arreu, tant de la ciutat com d’altres punts de Catalunya que, a més a més, han gaudit de molt bon temps aquest cap de setmana».