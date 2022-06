El Gran Casino Costa Brava, recupera la seva activitat musical. El local situat a Lloret de Mar ha programat per al dissabte 25 de juny, a les 22.30 h, un emotiu homenatge a Raffaella Carrà, la cantant i actriu italiana desapareguda el juliol de l’any passat. La cantant Miriam Reyes interpretarà damunt l’escenari els grans clàssics de la diva italiana, com Hay que venir al sur, Fiesta o Rumore. Les entrades per a l’esdeveniment ja es poden adquirir per 19.95 euros (anticipada) i 26,95 euros (taquilla).