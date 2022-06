Platja d’Aro celebrarà aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, la vuitena edició del festival Xalaro, que manté una programació extensa i concentrada en les tardes en cinc escenari amb 16 propostes de 15 companyies i artistes. La música de Las Karamba, Els Atrapasomnis, El Pony Pisador i Soul & Funk Pels Més Menuts seran algunes de les propostes que es podran veure als voltants del passeig Marítim i la plaça Major del municipi. La programació també inclou instal·lacions interactives de Guixot de 8, el circ de la Cia. Nom Provisional i La Gata Japonesa; els malabars amb pilota de FS Freestyle Team; el mim de Dudu Arnalot; la dansa de Zum Zum Teatre; la màgia d’Isaac Jurado i els espectacles itinerants de Brodas Bros i la Cia. Anna Confetti.

Al llarg dels dos dies, també tindran protagonisme la Xalarina i en Xalarí, les dues mascotes del turisme familiar del municipi: hi haurà espais per fer-s’hi fotografies i es pot aconseguir un dels seus globus a l’Oficina de Turisme. També es podrà tornar a gaudir de les renovades gimcanes familiars «On són la Xalarina i en Xalarí?», que proposarà buscar els dos personatges, amb l’ajuda d’un plànol dibuixat en una dotzena de petites plaques instal·lades en els punts més emblemàtics de Platja d’Aro. En cadascuna hi ha un codi numèric que cal anotar en el mateix planell i, un cop completades totes, cal lliurar-lo a l’Oficina de Turisme on es rebrà un regal commemoratiu.

El Xalaro també oferirà un bon grapat d’espectacles d’animació itinerants que recorreran el municipi baix-empordanès.