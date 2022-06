El polifacètic compositor i director d'orquestra Lucas Vidal, debutarà al Festival Castell de Peralada amb la seva fusió de música clàssica i orquestral amb música electrònica. Vidal presentarà, de fet, el seu projecte musical 'Karma', disc publicat fa dos anys amb Universal. En roda de premsa, Vidal ha explicat que l'objectiu del seu àlbum era portar el públic jove que ve de l'electrònica als teatres i que conegués altres perspectives musicals apropant-se a la música clàssica, i també a viceversa. L'actuació serà el 4 d'agost al certamen.

Lucas Vidal ha indicat que a l'àlbum 'Karma' volia «unir els llaços de la música clàssica i orquestral amb la música electrònica». El seu propòsit era portar el públic jove de l'electrònica als teatres i que conegués altres perspectives musicals apropant-se a la música clàssica. I també a viceversa: animar al públic de la clàssica a conèixer altres experiències musicals que podran escoltar a través de la música electrònica. Vidal ha apuntat que volia que fos un plantejament audiovisual molt immersiu i a Peralada, ha dit, el protagonista serà la música i no els músics. «La música serà la que porti les emocions de tots aquells que vagin al concert i que cadascú tingui la seva pel·lícula al cap». Per això, ha detallat, el seu disc és instrumental.

Per la seva part, Oriol Aguilà, director artístic del Festival de Peralada, ha destacat que els fa especial il·lusió introduir un artista tan polifacètic, tan gran i complet en la seva programació. «Peralada és un festival de les arts i sempre ha mirat les arts en el seu conjunt», ha indicat. Aguilà ha assenyalat que Vidal és un dels artistes en l'àmbit espanyol i internacional «més capdavanters en creativitat».

Trajectòria

Als 16 anys, Vidal se'n va anar a estudiar composició i direcció a Berklee College of Music (Boston) i amb 28 anys va fer la banda sonora de 'Fast & Furious 6'. Pel·lícules com 'Paradise Hills', 'La isla interior', 'El enigma del cuervo', 'La fría luz del día', 'Palmeras en la nieve' o 'Nadie quiere la noche' porten la firma de Lucas Vidal. Ha realitzat també la identitat sonora de La Lliga de futbol 2019-2020 i la producció de l'últim disc de Raphael ('RESinphònic'), gravat als estudis Abbey Road de Londres. Entre els seus últims treballs destacats hi ha la composició de l'Himne Iberoamericà, que es va presentar a la gala dels VIII Premis Platino, i l'obtenció d'un Premi Iris, atorgat per l'Acadèmia de les Ciències i les Arts a Televisió el juliol del 2021.

La temporada vinent estrenarà 'Trato de favor' al Teatre de la Zarzuela de Madrid, una nova producció que compta amb llibret del periodista, presentador i escriptor Boris Izaguirre; direcció musical d'Andrés Salado, direcció d'escena d'Emilio Sagi i amb Ainhoa Arteta en el repartiment. Vidal ha estat guardonat amb un premi Emmy i dos Goyas.