Cada 16 de juny se celebra a Dublín i altres ciutats del món el «Bloomsday» o el dia de «Bloom», en honor al protagonista de la novel·la Ulisses de James Joyce. La data coincideix amb el dia en què transcorre l’acció de la novel·la a Dublín el 1904 i, alhora, és la data en què Joyce coneix la que serà la seva esposa, Nora Barnacle. Aquest any, a més, coincideix amb el centenari de la publicació del llibre, el 1922.

La ciutat de Girona se suma demà a la celebració amb una taula rodona i un espectacle de música i dansa irlandesa. A les 19 h a la Casa de Cultura tindrà lloc una taula rodona de caràcter divulgatiu i per a tots els públics sobre l’obra Ulisses . Hi intervindran els escriptors Josep M. Fonalleras i Melcion Mateu i el traductor Carles Llorach-Freixes. La taula serà moderada per Xènia Dyakonova

Posteriorment, a les 20.30 h a l’Ateneu 24 de Juny es clourà la jornada de manera festiva amb un concert de música irlandesa a càrrec del grup ganxó Dirty Reelers i una demostració de dansa irlandesa de la mà de la gironina Betlem Burcet, de Mediterrània, Escola la Dansa Irlandesa.