El bosc de Can Puig de Banyoles acollirà aquest cap de setmana, divendres i dissabte, la 20a edició del Festival Nit de Bosc que comptarà amb una desena de grups participants. L’esdeveniment és una proposta impulsada pels joves del barri de Can Puig amb l’objectiu d’amenitzar les nits d’estiu en un espai emblemàtic com és el paratge del bosc de Can Puig. Les activitats d’aquesta nova edició començaran divendres a partir de les 21.30 h amb els concerts de Distòpic, Filles Europees, Bicèfal Project i Roko Banana i Dj Pompeu Samurai II. Dissabte a la nit, a partir de les 21 h, començaran els concerts amb El Güeno, Aya, Alérgicas al Polen i Nativa i tancarà la segona i última nit del festival Dj Insu.

Erik Varón Ruiz i Pau Pagés Alsina, dos dels membres de l’organització del festival, van celebrar ahir al matí a Banyoles durant la presentació del cartell de la cita, «poder recuperar la normalitat». Nit de Bosc és un festival que es realitza en conveni amb l’Ajuntament de Banyoles. El regidor de Cultura i Festes, Miquel Cuenca, va destacar que aquest festival «és tot un exemple d’una iniciativa cultural impulsada des dels barris i les entitats que ha arrelat» i va afegir que «des de l’ajuntament hi hem d’estar al costat i, per això, aquest any hem augmentat un 50% l’aportació via conveni».