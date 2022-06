El Castell Gala Dalí de Púbol contraposa el món real amb el surrealisme de Dalí en la nova exposició temporal que inaugura aquesta temporada. Amb el títol 'Púbol de Gala. Il·lusió i realitat', la mostra exposa retrats reals de Gala en una banda de la sala i a l'altra hi ha alguns dels esbossos que feia el pintor figuerenc en què mostra la seva banda més surrealista. En aquests dibuixos hi ha unicorns i altres figures mitològiques que ajuden a construir el món creatiu. A més, hi ha dos esbossos que fins ara no s'havien exposat dibuixats sobre un paper d'un hotel de Nova York. A través d'aquesta exposició, la Fundació Gala-Salvador Dalí també vol aprofundir en la relació que hi havia entre ells dos.

Després de dos anys explorant la relació entre Salvador Dalí, Gala i Dior, el Castell Gala Dalí de Púbol ha decidit explorar el món surrealista de Salvador Dalí i exposar-lo a la realitat a través de diversos retrats de Gala i esbossos de la seva musa en un món màgic. Ho fa en l'exposició temporal 'Púbol de Gala. Il·lusió i realitat', en què la sala de mostres temporals que hi ha al castell es parteix en dues parts.

En una banda hi ha el món real, on es poden veure dos retrats de Gala molt realistes que va fer Salvador Dalí. En l'altra costat de sala hi ha diversos esbossos que feia l'artista sobre paper en què recreava un món màgic.

Una de les joies de la corona d'aquesta mostra és el retrat que va fer Dalí a Gala el 1976. Es tracta d'un oli sobre coure en què es veu un retrat de Gala penjat a una paret que podria ser el castell de Púbol i que busca reproduir a la perfecció aquesta tècnica realista per crear una il·lusió i fer creure al visitant que l'escena és real.

La directora dels museus Dalí, Montse Aguer, ha detallat que a partir d'aquest retrat s'ha explorat tota la mostra que des d'aquest dijous ja es pot veure al castell de Púbol. Es tracta d'una pintura "poc exposada" però molt interessant en què el coure dona una lluminositat a la que podria oferir una tela.

En el retrat, Gala apareix amb un vestit estampat vermell que té un "aire oriental" fet per Elizabeth Arden. Aquest vestit només el porta per a ocasions especials com ara la inauguració del Teatre-Museu Dalí de Figueres. La particularitat del retrat, però, és que Dalí opta per mostrar una Gala realista, lluny d'aquella imatge idealitzada que normalment projectava en les seves obres.

Projeccions del castell

En la banda del món surrealista, hi ha un conjunt d'esbossos on es poden veure figures mitològiques com un unicorn i també alguns dibuixos de com projectaven Dalí i Gala la seva idea de castell. En aquesta mostra hi ha dos esbossos que fins ara no s'havien exposat mai i en un d'ells es mostra una Gala idealitzada en una glorieta on també hi ha un xiprer i el símbol de la flor de lis, al fons. En aquest dibuix, la musa del pintor contempla les roses que li recorden la seva infantesa a Crimea.

Amb aquest esbós Dalí intenta mostrar la dicotomia entre la realitat i la ficció, una relació que trasllada en el castell de Púbol (a l'entrada hi ha un marc de porta amb una porta i una habitació pintada intentant simular que hi ha un espai, mentre que només hi ha paret). Aquest joc entre realitat i il·lusió també marca la parella de Gala i Salvador Dalí al llarg de la seva història.

Per això a través d'aquesta mostra s'exposen dos mons, el real i el surrealista, que han marcat l'obra de Dalí, però també introdueixen el pes que tenia Gala en la seva trajectòria i en el disseny del castell de Púbol. 'Púbol de Gala. Il·lusió i realitat' es podrà veure al castell fins al 6 de gener del 2023.