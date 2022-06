El circ de gran format entrarà a la programació de l’Escènit aquest estiu i compartirà graella amb la dansa contemporània i el teatre. La proposta d’arts escèniques al carrer del Teatre Municipal de Girona portarà a la ciutat un total de 8 espectacles diferents d’aquestes tres disciplines cada dimarts i dijous entre el 30 de juny i el 26 de juliol. El vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, i la directora del Teatre Municipal, Elena Carmona, van presentar ahir l’edició d’enguany de l’Escènit, que en aquesta edició s’expandirà a quatre barris de la ciutat en busca de nous públics. Concretament, les actuacions es faran a la plaça del Pallol, al Barri Vell; a la plaça de Santa Susanna i de l’U d’octubre de 2017, al Mercadal; a l’esplanada de la Copa, a La Devesa, i al camp de bèlit de la ciutat, al barri de Sant Narcís.

Com a novetat, el cicle enceta una línia de suport a la creació en format de carrer. En aquest sentit, dues companyies en residència al Teatre oferiran presentacions obertes del treball que estan fent i que estrenaran a la Fira Tàrrega 2022. Una és escarlata, la companyia associada a l’equipament municipal aquesta temporada, que mostrarà un fragment de l’espectacle La grUtesca. L’altra companyia és Col·lectiu Desasosiego, que oferirà assaigs oberts d’Un segundo bajo la arena, dins el marc del Festival Z.

La programació comptarà amb companyies locals i internacionals i obrirà un diàleg amb projectes culturals tant de la ciutat com de fora. Una d’aquestes propostes és la col·laboració del Teatre Municipal amb el projecte Antenes, connectant amb la cultura, que fomenta la participació del jovent en les programacions culturals de la ciutat de Girona i el seu entorn. El 14 de juliol, en el marc d’aquesta col·laboració, l’Escènit oferirà programació doble amb l’espectacle Potser no hi ha final, de la companyia Circ Pistolet, que es farà a la plaça del Pallol, i amb una proposta musical a càrrec de jovent que tindrà lloc als jardins de la Muralla i que es presentarà properament.

L’espectacle de circ contemporani de gran format, Rouge Nord, el durà la companyia francesa Cirque Pardi!, que s’ha programat amb la curadoria de Konvent CirK, un espai de recerca, creació i exhibició del Konvent de Berga dedicat a acompanyar processos creatius de circ contemporani.

Tancaran la programació altres espectacles d’exhibició al carrer, alguns dels quals van tenir molt bona acollida per part de la crítica i el públic en algunes fires i festivals estratègics del país. Seria el cas de Migrare, de la Cia. Maduixa. També es podran veure les propostes dis_order, de PereHosta, que obrirà la mostra el 30 de juny a la plaça de Santa Susanna; iNSTants, de NonSinTri o Bubble You, de la companyia belga Be Flat.