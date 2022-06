Aquesta setmana es roda al Ripollès una pel·lícula sobre els sis últims dies del religiós, filòsof i activista polític Lluís Maria Xirinacs. La pel·lícula, que es basa en el llibre 'Sis nits d'agost' i amb un nou fil conductor, «intenta desxifrar el sentit de la seva mort». Segons explica a l'ACN el seu director, Ventura Durall, no es tracta d'un biopic sinó que «se centra en el missatge i l'acte de llibertat que va suposar decidir el com i quan morir». Xirinacs va sortir el 6 d'agost del 2007 de Barcelona i sis dies després un boletaire el trobava mort al pla de Cal Pegot al Ripollès. És una coproducció de Mallerich Films, Nanouk Films i TV3 i s'estrenarà a aquesta televisió el 29 d'agost.

La pel·lícula està rodada per emetre's per televisió i se centra en aquests sis últims dies de Xirinacs. Si bé no aprofundeix en altres aspectes de la seva vida, com ara el vessant més religiós, polític o filosòfic, sí que hi apareixen com a «teló de fons». Segons Durall, s'han volgut centrar a intentar desxifrar el missatge que va voler donar amb la seva mort i aquell acte de llibertat. «Parla de la dignitat humana i de ser conscients que la manera com morim també forma part de la vida», remarca. El filòsof i activista polític va decidir morir just quan acabava de complir 75 anys el 6 d'agost del 2007. Quan se li pregunta si coneixia la figura de Xirinacs, el director respon que ell i la seva generació estan al llindar: per sobre d'ells, la gent el coneix i és un referent, però per sota, ja no saben qui és. És per això que amb la pel·lícula també volen reivindicar i donar-lo a conèixer a les noves generacions.

El fil conductor, un personatge de ficció

La pel·lícula es basa en el llibre 'Sis nits d'agost' de Jordi Lara, que també ha participat en la redacció del guió juntament amb Durall. El canvi principal, respecte al llibre, és un altre fil conductor a partir d'un personatge de ficció nou, la Duna, una escriptora en crisi creativa i personal que busca el sentin d'aquesta mort. La dona descobreix que Xirinacs va tenir una relació amorosa amb la seva mare, ja morta, i comença un «viatge iniciàtic» mentre intenta buscar respostes. «Aquesta relació l'interpel·la a ella també» i acaba fent un «recorregut vital», explica l'actriu Anna Alarcón, que fa de Duna. Aquesta setmana acaba de rodar les escenes que li queden i explica que ha sigut una gran experiència. «Tot està anant molt bé i és una intensitat bonica, amb 11 hores al dia, però encantadíssima», diu. El paper de Xirinacs l'interpreta l'actor Manel Barceló.

Entre l'elenc d'actors també hi ha Gonzalo Cunill, que interpreta en Quim, l'home que viu en una masia de la zona i que coneixia Xirinacs. Té dues escenes amb la Duna, que vol saber més coses sobre la seva «mort misteriosa». Concretament, li pregunta sobre per què hi havia unes saques al voltant de la zona on van trobar el cos. «Jo li explico que era una cosa pragmàtica per evitar que els senglars no entressin als cultius», explica l'actor, que també ha quedat fascinat per la figura de Xirinacs des que va llegir el guió.

Rodatges a Barcelona i Ripollès

La pel·lícula, que s'estrenarà per TV3 el 29 d'agost, s'ha rodat a Barcelona i aquesta setmana i la vinent es grava a Ripoll, Ribes i Ogassa. Aquesta setmana els ha enganxat en plena onada de calor. «Quan Xirinacs va morir, va haver-hi tres dies de fortes pluges», explica Durall. Per això necessiten que el temps «faci una mica el boig» i els doni sol i pluja. De moment i gràcies a alguna ruixada de tarda, tot va sobre el previst per poder ambientar bé aquells últims dies.