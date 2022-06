El septet Seven Sides, format per joves talents i també artistes ja consolidats dins el panorama jazzístic nacional, donarà demà al vespre a l’Auditori Viader de la Casa de Cultura de Girona, el tret de sortida a la sisena edició del cicle Estiu & Jazz, organitzat per Girona Artelier de joves intèrprets, té com a objectiu principal esdevenir un aparador del talent jazzístic dels més joves del país. Enguany es faran cinc concerts que tindran lloc a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona; un concert, al centre cívic de Pont Major; un concert, al centre cívic de Sant Narcís, i un concert, a l’Auditori de la Fundació Valvi.