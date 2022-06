La temporada del Teatre Municipal, la primera amb Elena Carmona de directora, que va arribar ara fa un any, tanca amb un 65 % d’assistència, un 8 % menys que el 2019, previsiblement per les conseqüències de la pandèmia i per la coincidència amb el moment d’impàs del teatre degut al canvi de línia artística. Carmona va fer balanç destacant que un 46 % de la compra d’entrades ha sigut de nous usuaris. La dansa, una de les apostes de la directora, ha tingut molt bona resposta, així com l’òpera. El teatre va perdre espectadors i per això Carmona vol un major equilibri en programacions futures entre muntatges per al gan públic i d’altres de més risc.