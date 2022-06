Els 327 alumnes de 6è curs de les escoles de Roses i Palau-Saverdera que participaven ahir al matí de la Cantarella 2022 de Roses, van ser sorpresos quan Xavi Pasqual, director del Festival Sons del Món, va anunciar la presència del grup Els Catarres a la plaça Frederic Rahola on se celebrava l’actuació. A continuació, els components del grup osonenc van interpretar Fins que arribi l’alba, una de les cançons que formaven part del repertori de la Cantarella d’enguany.

La iniciativa va ser possible gràcies al Festival Sons del Món que se celebra cada estiu a la Ciutadella, i que el proper 4 d’agost comptarà amb l’actuació del grup. La Cantarella va celebrar enguany la seva dotzena edició amb la participació de set centres. La iniciativa retornava al seu format presencial després que l’any passat s’edités en format vídeo i de l’anul·lació de l’activitat de l’any 2020 a causa de les restriccions per la pandèmia. Un retorn a la presencialitat marcat per l’experiència que van poder viure els alumnes participants, cantant una de les cançons incloses en el repertori , Fins que arribi l’alba, acompanyant la formació artífex.

La Cantarella és un projecte de cant comú dels centres educatius de la zona de Roses, sorgida durant el curs escolar 2008/2009 amb la voluntat d’engegar una proposta que motivés, integrés i relacionés els alumnes dels diferents centres. Hi participen les escoles Narcís Monturiol, Jaume Vicens Vives, Els Grecs, Montserrat Vayreda i Centre Escolar Empordà i l’institut Illa de Rodes; tots ells de Roses, així com l’escola Martí Inglès Palau-Saverdera. Cada centre treballa les cançons a l’aula i les posa en comú als assajos conjunts. En total es van cantar 8 cançons: Joan Dausà, La gran eufòria/ Suu, Tant de bo; Buhos, T’he trobat a faltar; Xiula, Em quedo a casa; Gertrudis, Avui canviem el món; Catarres, Fins que arribi l’alba; Miki Nuñez, No m’ho esperava; Oques grasses, Vull petar-ho; Doctor Prats, Ara, i petit taller de cançons Mirall de pa. La iniciativa va ser un èxit entre els joves estudiants.