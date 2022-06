La Fundació Vila Casas ha inaugurat al museu Can Mario de Palafrugell (Baix Empordà) la primera exposició que se li dedica a l'artista Josep Maria Subirachs a Catalunya des del 2001. Titulada 'Subirachs. De l'expressionisme a l'abstracció (1953-1965)', la mostra presenta un total de 81 obres; de les quals 48 són escultures; 32, dibuixos i també hi ha un tapís. Els comissaris de l'exposició, Ricard Mas i Judit Subirach-Buragaya, han reivindicat el paper polifacètic de l'artista que, a banda de ser escultor -obra per la qual és reconegut- també dibuixava, pintava o feia joies, entre d'altres. L'exposició podrà visitar-se fins al 27 de novembre.