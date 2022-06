Es decideixen i per tancar el primer dia d’assajos toquen Para toda la vida. I així és que torna a sonar la veu de Raquel del Rosario dient allò que «si fueras solo la mitad, me sobraría otra mitad». Tota la tarda de dimecres va ser de preparatius per al concert «de tornada i comiat» d’El Sueño de Morfeo. Un doble recital històric que tindrà lloc avui a Gijón i demà a Oviedo (20.30 hores), que quedarà per a la història. La vetllada respon al Gran Repte Solidari promogut per Prensa Ibérica i Endesa Music Lover, amb l’objectiu de recaptar fons per als afectats per l’erupció del volcà de Cumbre Vieja, a l’illa de La Palma.

Els integrants d’El Sueño, de nou reunits a Astúries, estan emocionats i, alhora, acoblant-se després de més de dos anys i escaig sense veure’s «en carn i os». David Feito toca sobre l’escenari de La Fábrica de los Músicos d’Avilés. Raquel del Rosario canta des de la pista, davant de la banda. I, en aquell moment, és quan arriba Juan Suárez. S’acosta Raquel i s’abracen. Així va acabar la primera tarda de retrobament. «Havíem de ser nosaltres», diu Raquel del Rosario. «Tornem i ens acomiadem al mateix concert». Els faltava això: un concert de comiat, admeten. L’últim cop que van tocar junts va ser a Madrid: un petit recital de «tres o quatre cançons», apunta Feito. «I, abans d’això, res des del 2013», afegeix. Així que sí, els faltava un concert com els d’aquest cap de setmana, per als que s’ha comptat amb la col·laboració de Caixa Rural d’Astúries, Fuensanta, Turisme del Principat, Turisme d’Illes Canàries, Ajuntament d’Oviedo, Ajuntament de Gijón, Wanacars i Riverland.