L’Ajuntament de Girona va portar a terme ahir al matí l’acte de donació del fons documental de la pintora gironina Maria Àngels Feliu i Feliu, nascuda a la ciutat el 1953. L’arxiu consta, principalment, de documentació textual, impresa i fotogràfica sobre l’obra de l’artista i les exposicions i tallers que ha realitzat al llarg de la seva carrera professional. La donació va anar a càrrec de la mateixa Maria Àngels Feliu, i va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i del cap del Servei de Gestió Documental, d’Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament, Joan Boadas.

El fons documental que passarà a formar part de l’Arxiu de Girona està relacionat amb l’activitat artística de la pintora entre els anys 1981 i 2021. El fons consta de documents textuals i impresos vinculats a l’organització i realització d’exposicions per part de Maria Àngels Feliu i Feliu, d’una banda i, de l’altra, de fotografies de la seva obra. Concretament, hi ha 195 fotografies de l’obra pictòrica de Feliu, 29 llibres i revistes, i nombroses invitacions, catàlegs i correspondència.

En el cas de la documentació textual, al fons hi figura majoritàriament correspondència i factures que fan referència a les exposicions on va participar Feliu i a les obres que va vendre o cedir al llarg de la seva trajectòria. Pel que fa al material imprès, es tracta fonamentalment d’invitacions, cartells, catàlegs i retalls de premsa sobre les seves exposicions, entrevistes concedides i crítiques de la seva obra artística. També hi ha 29 llibres i revistes, entre els quals catàlegs d’exposicions i revistes especialitzades.

Després de firmar els documents que fan oficial la donació l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas va destacar «la importància dels fons per entendre no només la història de Girona i del món sinó també l’actualitat». «Amb aquesta donació, uns documents que són privats passen a ser públics; el gaudi individual es torna col·lectiu, i tothom en pot aprendre» va afegir.