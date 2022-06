«L’adversari» de Julio Manrique inaugurarà Temporada Alta

produccions i coproduccions. El festival vol ser un hub de creació. 1 Pere Arquillué protagonitza l’adaptació de «L’adversari» 2 Angélica Liddell en una imatge d’arxiu F

3 Juana Dolores torna al festival amb nou espectacle

El director Julio Manrique inaugurarà el 7 d’octubre la 31a edició de Temporada Alta amb una adaptació de la novel·la d’Emmanuel Carrère. Es tracta d’una producció pròpia del festival que, segons Manrique, «posa els pèls de punta» i que interpretaran Pere Arquillué i Carles Martínez. El TA pretén ser un hub de creació i exhibició artística i enguany comptarà amb 18 produccions i coproduccions que després faran temporada en teatres i gires. Sis d’aquests espectacles són fruit d’aliances amb teatres i festivals europeus com Caridad d’Angélica Liddell, Depois do silencio de Christiane Jatahy, Petróleo de la companyia argentina Piel de Lava, el concert d’Ute Lemper amb la Gio Symphonia, i les noves propostes de la companyia Mal Pelo i dels Cabosanroque.

El festival d’arts escèniques gironí s’allargarà fins al 12 de desembre i comptarà amb prop d’un centenar d’espectacles entre muntatges internacionals i propostes de creació contemporània de diversos gèneres com el teatre, la dansa, el circ o la música. Totes les coproduccions del TA seran estrenes absolutes, a excepció de l’obra de Christiane Jatahy, que serà estrena a l’Estat, i la de Piel de Lava, que serà estrena a Catalunya.

El tret de sortida el donarà Julio Manrique al Teatre Municipal de Girona amb L’adversari, una adaptació de la primera novel·la de no-ficció d’Emmanuel Carrère que narra la vida de Jean-Claude Romand, «un home que va matar la seva dona, els seus fills, els seus pares i el gos després d’estar mentint durant 18 anys fent creure a tothom que era un metge i investigador de prestigi que treballava per l’OMS». Manrique va recordar ahir en roda de premsa a Barcelona que aquest cas criminal va tenir lloc a França i que va ser molt mediàtic als anys noranta.

El director del Temporada Alta Salvador Sunyer va destacar, per la seva banda, que en les produccions i coproduccions en què ha participat el festival enguany han prioritzat la «creació contemporània» i que han tingut molt en compte que «tinguin opcions de sortir internacionalment i de donar-les a conèixer a fora». En aquest sentit, va explicar que també han apostat pels projectes políticament incorrectes perquè «busquen mirades una mica diferents».

Nou coproduccions catalanes

El festival es manté fidel a l’impuls de la creació escènica del país i enguany coproduirà nou espectacles amb productores, companyies i equipaments catalans que s’estrenaran en el marc del festival. Juana Dolores, una de les veus emergents del panorama poètic i l’escena catalana, torna a Girona després d’estrenar l’any passat la seva peça audiovisual Miss Univers. En aquesta ocasió ho farà amb *Hit me of I’m Pretty* o Vladimir Maiakovski es va suïcidar per amor, un espectacle de sala sobre les contradiccions amoroses coproduït amb l’Antic Teatre.

Ramón Simó dirigirà La gran farsa, coproducció de Cassandra Projectes Artístics, el festival gironí i Santiago Fondevila a partir de l’obra d’aquest últim, que és una crítica social i política ambientada en un centre penitenciari. També pujarà a l’escenari del festival el muntatge adaptat per Sergi Pompermayer, dirigit per Miquel Górriz i interpretat per Mercè Aránega, Instruccions per fer-se feixista, que analitza l’onada de feixisme que s’estén per Europa i el món.