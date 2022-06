La Fundació Vila Casas ha inaugurat al museu Can Mario de Palafrugell la primera exposició que se li dedica a l’artista Josep Maria Subirachs a Catalunya des del 2001. Titulada Subirachs. De l’expressionisme a l’abstracció (1953-1965), la mostra presenta un total de 81 obres; de les quals 48 són escultures; 32, dibuixos i també hi ha un tapís. L’exposició temporal es podrà visitar fins al pròxim 27 de novembre.

Aquesta exposició d’obra en solitari de l’escultor Josep Maria Subirachs (Barcelona, 1927-2014) és la primera que es fa a Catalunya des de fa més d’una dècada; l’última va ser el 2001. Els comissaris de l’exposició, Ricard Mas i Judit Subirachs-Burgaya -filla de l’autor-, van ressaltar ahir la figura de l’escultor com un artista polifacètic. Per bé que l’obra pública i monumental és la que li valgué el reconeixement públic i la que va consolidar-ne el prestigi, aquesta exposició descobreix un Josep Maria Subirachs més íntim, a escala humana, que també creà nombroses peces de petit i mitjà format destinades al col·leccionisme.

La mostra aborda dotze anys de creacions de Subirachs. En concret, s’ha escollit recollir obres d’entre els anys 1953 -quan l’artista tenia 26 anys- i 1965 -amb 38 d’edat-. Ricard Mas explica que el motiu pel qual s’ha seleccionat aquest període és que «durant aquesta dècada, l’artista va ser reconegut com a millor escultor català» del moment. «En aquest període es produeix una metamorfosi en el seu llenguatge, quan passa de la figuració expressionista a l’abstracció; fa un canvi d’estil tant conceptualment com formalment», va afegir Subirachs-Burgaya.

Segons el comissari, a la sala de Can Mario on està exposada la mostra, es pot percebre que l’artista parteix «de la seva primera recerca d’un llenguatge d’avantguarda, a través de l’expressionisme», passant «per la investigació de la geometria gaudiniana», fins a acabar descobrint «les possibilitats de l’art abstracte». Subirachs, va dir Mas, «aconsegueix plasmar un llenguatge particular i, amb molt pocs anys, es converteix en el principal referent d’escultura catalana». Això és el que, segons detalla, «s’explica en una sola sala» on les més de 80 obres exposades estan ordenades cronològicament.

Una nova exposició pel 2027

Alguns dels dibuixos que pengen de les parets d’aquesta sala del museu Can Mario de Palafrugell són esbossos de futures escultures que ja són una realitat, i que es presenten de costat en un mateix escenari. També s’hi poden veure diverses obres que no van ser encàrrecs, sinó que l’escultor va fer al seu taller.

«És una obra més lliure; d’experimentació», descriu Subirachs-Burgaya, que remarca la trajectòria polifacètica de l’autor. «Entenia la creació d’una manera polièdrica. És veritat que és més conegut com a escultor, però també va fer pintura, dibuix, joies, escenografies...», diu. La comissària també el descriu com un artista amb una activitat «prolifera i dilatada» que engloba més de 10.000 obres elaborades al llarg de més de 60 anys.

La Fundació Vila Casas té previst acollir una segona exposició retrospectiva de Josep Maria Subirachs l’any 2027, coincidint amb el centenari del seu naixement. «Estem convençuts que Subirachs és un dels grans escultors catalans de la segons meitat del segle XX», va assegurar el director de la Fundació Vila Casas, Àlex Susanna, que va afegir que la mostra que ara s’exposa és «l’avantsala» de la que es farà d’aquí a cinc anys a l’Espai Volart de Barcelona.