Per dotzè any consecutiu, el festival Temporada Alta acollirà el Torneig de Dramatúrgia. En l’edició d’aquest anys s’enfronaran al damunt de l’escenari de la sala Pla Planeta de Girona fins a vuit dramaturgs que no han passat mai pel torneig: Yaiza Berrocal, Víctor Borràs, Xavi Buxeda, David Mataro, Berta Prieto, Lola Rosales, Carla Rovira i Sergio Serrano. En els darrers anys, els festival ha aconseguit múltiples rèpliques d’aquesta iniciativa a València, Madrid, Sevilla o les Illes Balears i a Buenos Aires, que des de fa nou edicions enfronta autors catalans i argentins. Precisament enguany, per primera vegada, el torneig gironí acollirà els guanyadors dels torneigs de les Balears i València. Bàrbara Mestanza, amb el text Niñata, es va proclamar guanyadora del torneig en l’edició de l’any passat després d’imposar-se en la final al Sobre sorra mullada de Bernat Molina.