El museu l’Afolí de la Sal de l’Escala acull des d’aquest cap de setmana i fins el 21 d’agost l’exposició Pedra, marbre... cel i mar de la fotògrafa Pilar Aymerich, Premi Nacional de Fotografia del 2021.

La mostra és un recull de quaranta fotografies que recorren els viatges transoceànics que van fer alguns catalans quan van emigrar cap a les Amèriques a partir de les fotografies de dos cementiris: el de Montjuïc de Barcelona i el de Colón de l’Havana. D’aquesta manera, l’artista pretén mostrar la bellesa escultòrica i arquitectònica dels cementiris, uns espais de silenci on l’expressió plàstica esculpeix, amb elegància el descans etern. El cementiri de Colón i el de Montjuïc es van construïr al mateix període, a finals del segle XIX. Tant l’Havana com Barcelona, havien enderrocat les seves muralles i s’expandien amb innovadors llenguatges arquitectònics. Amb el pas del temps, el modernisme o art noveau va començar a predominar en el paisatge de Colón i Montjuïc, un estil que a Cuba es coneix com a «català», ja que moltes tombes i panteons modernistes van ser construïts per arquitectes i escultors d’origen català.

L’exposició és una col·laboració entre l’Ajuntament de l’Escala i la Fundació Vila Casas.