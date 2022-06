El cicle de concerts El Ressupó de Celrà ja té el primer artista confirmat per a una nova edició. La formació lleidatana Renaldo & Clara, liderada per Clara Vinyals, actuarà en format duo a l’escenari situat a l’exterior de La Fàbrica el dijous 7 de juliol. Com sempre, el cicle proposa combinar música en viu amb la seva oferta gastronòmica.