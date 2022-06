La vuitena edició del Xalaro, la mostra d’espectacles i turisme familiar de Platja d’Aro, va arrencar ahir als voltants del passeig Marítim del municipi del Baix Empordà, fent front a les intenses temperatures registrades. Els Atrapasomnis, la Cia. Nom Provisional, la dansa de Zum Zum Teatre, la música del grup Las Karamba o l’espectacle itinerant dels Brodas Bros van ser alguns dels espectacles que més públic, tant petits com grans, van congregar.

La primera jornada de la cita familiar, que va comptar amb l’animació dels personatges d’en Xalarí i la Xalarina, també va permetre als visitants gaudir d’activitats paral·leles com les instal·lacions interactives de l’Atelier i Guixot de 8, la Silent Disco Kids o els malabars amb pilota de FS Freestyle Team. També van aplegar un nombrós públic les activitats que es van desenvolupar al llarg del dia a l’espai miniclub, situat a la Platja Gran.

Segona i última jornada

La Cia Anna Confetti, Soul & Funk Pels Més Menuts, La Gata Japonesa, la màgia d’Isaac Jurado i El Pony Pisador -un dels grups més en forma de l’escena musical gironina- seran avui els principals reclams en la segona i última jornada d’un festival que, amb el pas del anys, s’ha consolidat com tot un referent per al públic familiar de la demarcació. El Xalaro està organitzat per la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró