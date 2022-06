El Sueño de Morfeo va tornar dissabte als escenaris a Oviedo. El concert benèfic, celebrat en benefici dels afectats per l’erupció del volcà de Cumbre Vieja, a la Palma, va suposar el retrobament de Raquel del Rosario, José Luis Suárez i David Feito. El Sueño de Morfeo és una banda de pop-rock creaa a Astúries en 2002. Amb sis àlbums d’estudi, després de representar Espanya al Festival d’Eurovisió l’any 2013, el grup va decidir abandonar els escenaris. Des d’aleshores només s’han reunit per una co·laboració musical conjunta el 2020 durant el confinament per la crisi de la COVID-19, i aquest cap de setmana pel concert a Oviedo. L’actuació solidària de dissabte va ser organitzada per La Nueva España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.