Figueres ha viscut aquest cap de setmana la celebració anticipada del Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, commemorat el 28 de juny. Entre el divendres 17 i el dissabte 18 de juny, la ciutat ha acollit diverses activitats i propostes.

Sota el lema «Estima com vulguis», la capital altempordanesa va optar, divendres, per molta música. Així, a les quatre de la tarda, a l’escenari de la Rambla, hi va haver sessió de DJ amb Alegre, i a partir de les sis demostracions de ball a càrrec de diverses escoles de dansa de la ciutat. Quan van acabar les actuacions, la música no es va aturar i va seguir fins a les onze de la nit, moment en què la celebració va ser traslladada a la plaça del Sol.Tanmateix, el dia més destacat va ser dissabte amb propostes des de les onze del matí, que es van allargar fins ben entrada la nit. La plaça Josep Pla, els carrers del centre, la Rambla i la plaça de l’Ajuntament van ser els principals punts neuràlgics de la celebració que va aplegar drags, castellers i molta música amb diverses sessions de DJ.