La ciutat de Girona recupera avui l’esperit original i el format normal de la celebració del Dia de la Música a la ciutat. Enguany, en el Viu21Música s’han programat les actuacions de 46 formacions i bandes de tots els gèneres i estils musicals, i la participació de 440 intèrprets, que actuaran en 10 escenaris distribuïts arreu de la ciutat. Set dels escenaris són organitzats per l’Ajuntament de Girona i tres més s’afegeixen la jornada com a programació off organitzats per altres entitats.

Com a novetat, aquest 2022 hi haurà un escenari a la plaça de les Botxes del parc de la Devesa dedicat al 25è aniversari de l’Escola Municipal de Música (EMM) de Girona, amb la participació d’uns 160 alumnes de les orquestres infantils i juvenils de corda i vent, i dels grups corals de l’EMM. La Plaça Jurats, amb concert de pop i rock; l’exterior del Sunset Jazz Club, amb concert de jazz i música negra; la plaça Mercaders, amb propostes de música tradicional, folk i cançó; el Punt de Trobada de la Rambla, amb actuacions de petit format; la Casa de Cultura amb música coral i l’EUMES (La Marfà) amb concerts d’electrònica seran la resta d’escenaris que, entre les 18 h i les 23 h, acolliran les diferents propostes. «Molt content de poder recuperar la normalitat en l’àmbit cultural, que ha estat un element central en aquests dos anys de pandèmia. Hem de valorar l’esforç col·lectiu que ens ha permès aquesta programació cultural que fa que Girona bategui barri a barri, carrer a carrer, per construir la Girona sencera. Perquè la cultura és una part central del nostre estil de vida i un element clau per fomentar una ciutadania crítica, activa i cohesionada», ha afirmat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats. Des de l’any 2000 cada 21 de juny l’Ajuntament de Girona s’acull al Dia Internacional de la Música i organitza Viu21Música – Dia de la Música a Girona, una jornada musical participativa als carrers de la ciutat. Es tracta d’una jornada que vol reivindicar i posar en relleu els valors culturals, educatius i socials de la pràctica musical i que està dirigida a músics i grups aficionats, així com a projectes formatius. L’Ajuntament de Girona organitza el Viu21Música – Dia de la Música a Girona a través de La Marfà – Centre de Creació Musical. Compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, el patrocini d’Estrella Damm, i la col·laboració de la Casa de Cultura de Girona, el Sunset Jazz Club, El Foment de Girona, EUMES – Escola de Música Avançada i So de Girona i l’Escola Municipal de Música de Girona (EMMG).