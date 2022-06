La setzena temporada d’Ibercamera a Girona tindrà un marcat protagonisme femení. En total, la temporada vinent, el cicle de concerts ha programat vuit propostes, totes liderades per dones, en què destaquen noms com el de les pianistes Maria João Pires i Varvara, la directora Mireia Barrera o la violinista Viviane Hagner.

«No ha sigut buscat, i això té més mèrit, perquè és un fet natural que ha vingut motivat per les qualitats de les artistes, i per això en podem estar més orgullosos», destaca el director d’Ibercamera, Josep Maria Prat.

Com és habitual, Ibercamera durà a l’Auditori de Girona alguns dels grans noms de la clàssica actual, com la mateixa Pires, Dezsö Ránki o el director Tatsuya Shimono, i orquestres com la del Mozarteum de Salzburg o la Simfonia Varsovia, que hi debutaran.

La temporada arrencarà el 23 d’octubre amb el retorn de l’Orquestra Da Camera a Girona. La formació, que inclou alguns dels millors músics de cambra del país i té la particularitat d’actuar sense director, estarà liderada per Vera Martínez Mehner i acompanyada pel pianista hongarès Dezsö Ránki, interpretarà un programa que, entre altres peces, inclou Nit transfigurada de Schönberg.

Ibercamera ha encarregat el concert de Nadal a la prestigiosa directora de cor Mireia Barrera, que amb la Barcelona Ars Nova plantejarà un repertori expressament ideat per a l’ocasió.

Pires tornarà a Girona, aquesta vegada al costat d’un dels seus col·laboradors habituals, el director Trevor Pinnock. Es posarà al capdavant de l’Orquestra del Mozarteum de Salzburg, una de les institucions musicals més antigues d’Europa, que s’estrenarà a l’Auditori de Girona.

També hi actuaran per primera vegada el Bach Consort Wien, que juntament amb la mezzosoprano Vivica Genaux, abordaran peces de Vivaldi, i l’Orquestra Simfonia Varsovia. Considerada la millor orquestra de Polònia, tocarà sota la batuta del mestre japonès Tatsuya Shimono i estarà secundada per la violinista Viviane Hagner, tots dos repetidors a l’escenari gironí.

Pel que fa al cicle de cambra, enguany tindrà un caràcter de residència amb la pianista russa Varvara, que desenvoluparà la seva relació amb Catalunya en tres concerts. Ho farà al costat d’alguns dels músics catalans amb qui més ha treballat, com el Cosmos Quartet i els germans Tomàs, i també amb un programa que inclou compositors del país, com Frederic Mompou i el pare Antoni Soler.

Recuperació del públic

Ibercamera encara la seva setzena temporada a l’Auditori de Girona amb 676 abonats, una xifra que, segons Prat, suposa la recuperació «progressiva» dels socis perduts a causa de la pandèmia, que van ser entorn d’un 20% dels que tenia en tancar el 2019.

«És un procés lent i creiem que hi ha gent que ja s’ha quedat a casa per sempre, però anem recuperant abonats. A més, estem treballant per captar públic jove amb abonaments específics a 47 euros per tota la temporada», diu Prat.

Tot i això, lamenta que a l’efecte de la pandèmia s’hi suma ara l’impacte econòmic de la guerra a Ucraïna i la retirada del suport de l’Ajuntament de Girona, ja des de l’any passat.