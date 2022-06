Després de 44 anys com a programador es jubila...

Em jubilo perquè he fet 65 anys i els meus fills m’han dit que ja n’hi ha prou d’estar sempre pendent del cinema, d’anar a un lloc i portar un ordinador per saber què està passant i de viure-ho tan intensament. Arriba un moment en el qual les prioritats canvien. A més, programar un cinema ja no és tan divertit com abans i també val a dir que he perdut una mica la il·lusió. És una mica tot i al mateix temps, veure que en el fons s’acaba tota una etapa com a programador independent, en la qual mai he volgut fer una cosa mimètica i he intentat aportar una visió personal a la programació i ser arriscat.

La figura del programador, avui dia, ja no existeix?

No. Avui dia moltes sales posen les pel·lícules i no es preocupen de res més. Jo tinc un problema, i és que programo, però després miro resultats. És un fet que condiciona clarament la meva programació. En altres empreses, qui programa no mira res. Se’n va a casa seva. Jo, per contra, si veig que una pel·lícula no ha funcionat, en busco una altra. Aquesta implicació personal té un cost. Abans tenies la sensació de poder modificar les coses, ara aquesta sensació ja no hi és.

El vídeo no va matar els cinemes, però què és el que l’acabarà matant?

El cine sorgeix i ha patit moltes crisis al llarg de la història. La televisió primer, després el vídeo, l’arribada, més tard, de les televisions privades... Això no obstant, el cinema sempre va resistir perquè no havia compartit mai una estrena. L’estrena d’una pel·lícula era del cinema. Exclusivament del cinema. En el moment en el qual es trenca aquesta exclusivitat, es trenca el cinema. Això passa quan moltes distribuïdores decideixen apostar per les plataformes de l’streaming. De fet, moltes distribuïdores tenen la seva pròpia plataforma. Avui ja saps que quan una pel·lícula arriba als cinemes, al cap de vuit setmanes també estarà disponible en una plataforma. Aquesta tendència s’ha accelerat amb la pandèmia, que va provocar que la gent passés més temps a casa.

Com ha canviat el públic en aquests 44 anys?

El públic ha canviat molt en tots aquests anys. Quan vaig començar, recordo que a vegades fèiem una estrena el divendres al vespre, quan es tractava d’una pel·lícula important. Després, l’estrena oficial la fèiem els dilluns. Decidíem sense saber com aniria la pel·lícula, perquè ens era igual. Teníem els mateixos espectadors en una cinta que amb una altra. Si continuàvem amb una pel·lícula dues setmanes, saltàvem de 3.500 persones un diumenge a 1.500. Llavors, ja no valoràvem mantenir la projecció dues setmanes. Quan vaig començar, registràvem xifres d’espectadors similars, féssim el que féssim. Hi havia un públic fidel. O venies al cinema o no hi havia altra manera de veure la pel·lícula.

I com es fa un programador de cine?

Jo entro al cinema perquè era veí de la família Regàs al Pont Major. L’any 1978 vaig entrar-hi quan la persona que portava la programació va morir. El fill va decidir assumir ell mateix la tasca de programador, i com que jo ja treballava amb ell, també hi vaig entrar. Va ser el mes d’octubre d’aquell 78, coincidint amb les Fires de Girona. En aquell moment encara s’entrava al cinema pel carrer de Fontclara, perquè hi havia obres al davant. Inicialment, em vaig encarregar de portar la publicitat i també de la programació de les pel·lícules que teníem. Llavors també vam crear la figura del relacions públiques.

Amb tants anys, són moltes les pel·lícules que han passat per les seves mans. Quines són les que més l’han marcat?

La pel·lícula que va fer rècord de recaptació a taquilla va ser Rambo. Amb una setmana va fer 18.000 espectadors a Girona. Això ja no es veu ara. Però, és que la mateixa setmana, el Coliseu va reestrenar Acorralado, i en va aconseguir 10.000. Personalment, la que més m’ha marcat, ha estat Blade Runner. La vaig projectar a l’Albèniz el febrer del 83.

Avui hi ha pel·lícules que es cremen massa ràpid?

Com a programador mai m’ha interessat fer la mateixa pel·lícula en deu sales al mateix temps perquè costa molts diners. Cada pel·lícula compta amb un percentatge que va caient amb el pas de les setmanes. A mi m’interessa que durin setmanes.

Girona, en el seu moment, la ciutat dels cinemes, viu ara una situació molt diferent...

Cal recordar que ja vam passar d’una època en la qual a Espanya els cinemes registraven al voltant de 150 milions d’espectadors, entre el 98 i el 2000, a 90 milions a finals de la primera dècada del segle XXI. Sorprenentment, davant d’aquesta davallada, ningú va dir pràcticament res dins del sector. Ni les exhibidores ni les distribuïdores mouen un dit malgrat aquesta clara davallada.

Quin futur li veu als cinemes Albèniz sense vostè, ara que es jubila?

El futur és incert i preocupant.

I als cines de la ciutat de Girona en general?

El cinema en general el veig igual d’incert. La situació no millora. Els blockbusters no fan el que han de fer. La gent que anava a l’Albèniz, de més de 40 anys, és la mateixa que anava al teatre, que també està en crisi. Si no hi ha un acord entre el sector i el món de la cultura que permeti rellançar els cinemes, això està perdut.

Podria ser que, en pocs anys, tornem una mica els orígens, amb cinemes de no tantes pantalles?

El problema dels multisales és que el sector no ha sabut donar valor a les pel·lícules. No pots cobrar el mateix amb una pantalla de 14 o 15 metres que amb una de 6. No és el mateix veure una superproducció que una pel·lícula d’autor. No hem sabut donar valor a aquesta diferència. El cinema és un espectacle i hi ha pel·lícules que només es poden veure en gran pantalla. El cinema continuarà, com a gran espectacle. No és el mateix veure Top Gun o Jurassic World a casa que Alcarràs, per posar un exemple.

Com s’imagina el primer dia que vagi al cinema ja sense ser programador?

Amb la tranquil·litat absoluta que vagi com vagi la pel·lícula, no em preocuparà. Jo no sé veure cinema a casa. A casa em despisto.