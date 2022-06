Banyoles esdevindrà aquest cap de setmana, entre divendres 24 i diumenge 26, la capital gironina de la veu amb la celebració de la divuitena edició de l'(a)phònica. Al llarg de tres dies, i per diferents punts de la capital del Pla de l'Estany, es podrà gaudir d'una quarantena actuacions i activitats paral·leles per a tots els públics. Entre els molts grups i artistes que pujaran aquests dies als escenaris banyolins, en destaquem cinc que per diversos motius considerem imprescindibles.

Manu Chao

Divendres 24 - 22 h- a l'escenari del Club Natació Banyoles

El veterà músic i compositor José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, conegut mundialment com a Manu Chao, oferirà la que segurament és una de les actuacions més esperades d'aquesta edició del festival. Lluny queden aquells anys en els quals l'autor d'èxits com "Me gustas tú", "Clandestino", "Promiscuity" o "Que paso qué pasó" omplia grans recintes i era considerat com un dels grans referents del mestissatge musical, a més d'un dels rostres més respectats del moviment antiglobalització. A Banyoles, el músic francès repassarà en format acústic bona part dels seus grans èxits, tan de la seva carrera en solitari com de la seva etapa com a líder de Mano Negra.

Xarim Aresté

Divendres 24 - 23.55 h - Escenari Juanola La Muralla

El cantant, guitarrista i compositor de Flix arriba al festival de la veu amb un nou disc sota el braç. A "Ses entranyes", publicat a principis d'aquest mateix any, l'ex dels Very Pomelo torna a jugar amb un eclecticisme sonor que barreja el rock d'autor amb les sonoritats més jazzístiques, per evocar amb contundència en les lletres a l’amor per la naturalesa, en tots els seus vessants. En el concert d'aquest divendres, Aresté demostrarà perquè és un dels artistes més originals, elegants i transgressors de l'escena musical catalana contemporània.

Maria Jaume

Dissabte 25 -17:30 h- Claustre Monestir Sant Esteve

Nascuda a Mallorca i establerta a Barcelona, Maria Jaume és un dels talents que emergeix amb força en l’escena actual. Amb un estil propi, estén un pont entre les grans cantautores de l’indie i la cançó mediterrània. La seva veu vellutada acarona unes lletres tant properes com àcides, en què experiència i ficció s’alternen a parts iguals. A Banyoles, la cantautora presentarà "Voltes i voltes" (2022), un segon treball d'estudi amb el qual fa un gran pas endavant, més pop i més lluminós, que el distingeix de la introspecció folk del seu debut.

Rodrigo Laviña y su combo

Dissabte 25 - 23 h - Escenari Juanola La Muralla

El nom de Rodrigo Laviña (Pirat’s Sound Sistema, At Versaris) destaca entre els MC's de referència de Catalunya. Directament de la factoria d’Extraño Weys, es presenta acompanyat d’un combo d’alt nivell, format per alguns dels millors intèrprets de l’escena jazzística nacional. Premiat com a millor disc de músiques urbanes segons la crítica de la revista Enderrock, "Rodrigo Laviña y su combo" (SIL Records, 2021), esdevé un treball preciosista amb textures com la psicodèlia seixantera, l’homenatge al pop català retro o la música brasilera.

Birds on a Wire

Diumenge 26 - 21:15 h- Teatre Municipal de Banyoles

Coneguda per ser la cantant de Moriarty, Rosemary Standley és una de les veus més destacades de la música contemporània francesa. Dom La Nena és una cantant i violoncel·lista que s’ha forjat com una brillant i inspirada cantautora i, al mateix temps, una instrumentista versàtil. Juntes formen Birds on a Wire, un duo que s’anomena així en homenatge a la coneguda cançó del cantautor canadenc Leonard Cohen. En la darrera jornada del festival, el duo presentarà una proposta de marcat caràcter minimalista, atemporal i eclèctica.