La companyia Cor de Teatre torna als espectacles de carrer amb Estop, una nova producció musical que estrenarà aquesta setmana dins la programació del festival (a)phònica de Banyoles. La companyia banyolina, coneguda per espectacles com Operetta o Allegro, interpretarà cada dia del festival una acció de l’espectacle en diferents espais de la capital del Pla de l’Estany.

Estop és un musical amb escenes quotidianes de la vida, de les quals tothom se’n pot sentir protagonista, però representades des d’un punt de vista musical i humorístic amb l’habitual llenguatge de la companyia, que fusiona la música vocal i el teatre gestual. El muntatge està dirigit escènicament per Pere Hosta i compta amb direcció musical de David Costa, que també són els autors del guió.

Hi intervenen els 33 intèrprets de Cor de Teatre, que cantaran i actuaran en diferents situacions i espais de la ciutat, com ara la plaça Major o la dels Turers, per oferir tres accions de vint minuts cadascuna. Totes les sessions són gratuïtes.

Divendres s’estrenarà la primer acció en dues sessions a la plaça Major, a les 19.30 i les 21.00. Dissabte es podrà veure la segona acció en tres sessions a la plaça dels Turers, a les 12.30, les 19.30 i les 20, i diumenge, de nou a la plaça Major, es podrà veure la tercera acció en dues sessions, a les 13.00 i les 20.00 del vespre.

L’espectacle és una coproducció de l’(a)phònica i de la Marfà-Centre de Creació Musical de Girona, amb Somfònics, l’empresa que produeix, gestiona i distribueix els muntatges de Cor de Teatre.