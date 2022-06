El pianista i compositor Manel Camp s'ha endut el quart premi Espai Ter de música. La comissió organitzadora del guardó, que dona suport a projectes de creació musical professional, ha valorat la qualitat i versatilitat de la trajectòria del músic, que com a pianista, compositor, arranjador i director musical ha treballat amb molts dels grans noms de la música catalana, com Lluís Llach, Raimon, Maria del Mar Bonet, Marina Rossell o Joan Manuel Serrat. Amb quaranta discos editats, va iniciar-se professionalment l’any 1970 amb Fusioon, grup capdavanter del rock simfònic a l’Estat espanyol i l’any 1985 va treure el seu primer disc a piano sol, començant una carrera que l’ha portat als festivals de jazz més importants.

Amb el guardó, l'Espai Ter de Torroella de Montgrí apadrinarà el nou projecte de creació musical de Manel Camps, que porta per títol Carst. L'equipament li oferirà les instal·lacions com a espai de residència artística aquesta mateixa setmana; col·laborarà en l’enregistrament i edició del treball així com l’estrena i presentació del nou disc, i col·laborarà en la promoció de la gira corresponent.

En aquest nou projecte musical, Manel Camp (piano) s’acompanya pels músics Matthew Simon, (trompeta), Xisco Aguiló (contrabaix) i Lluis Ribalta (batería). Carst forma part del projecte De Minorisa a Carst que ha portat a terme l’artista amb l’excusa del seu 75è aniversari. El títol del projecte, el conformen dos noms molt significatius pel compositor: Minorisa va ser el nom que va portar l’àlbum més representatiu del grup de rock progressiu Fusioon, i Carst és el darrer treball compost pel seu quartet i que uneix el paisatge de les dues terres on ha viscut i que són casa seva: el Bages i Mallorca.

«Tant per mi, com pel quartet, és un luxe, un privilegi i una il·lusió que l’Espai Ter ens hagi concedit aquest premi que ens permetrà editar en CD aquest treball, amb el qual tanquem el projecte De Minorisa a Carst», ha assegurat l’artista.