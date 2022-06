El projecte Càntut. Cançons de tradició oral, nascut l'any 2012, ha estat guardonat amb el Premi Alícia al Projecte Social. El premi, atorgat per l'Acadèmia Catalana de la Música, reconeix aquelles persones o entitats per la seva tasca en l'àmbit de la música comunitària i el desenvolupament del vessant social de la música. L'objectiu principal del Càntut és recollir i difondre les cançons de tradició oral de les comarques gironines mitjançant un cançoner en línia (www.cantut.cat), un festival que té lloc el mes de novembre a Cassà de la Selva, i produccions pròpies, amb projectes que enllacen tradició i actualitat.

El guardó, lliurat en una gala a l'Auditori de Barcelona coincidint amb el Dia de la Música, ha estat recollit pels corresponsables del projecte, Albert Massip i Pinatella i Francesc Viladiu i Illanas, que han posat de manifest la necessitat de continuar treballant per preservar i reconèixer el nostre patrimoni immaterial, així com el fet de cantar: «Músics i artistes canten als escenaris, però qui canta avui dia a casa amb els amics, els fills, els nets...? Tots hauríem de continuar cantant, tal com ho feien les generacions que ens han precedit. I això, malauradament, cada vegada passa menys. Des del Càntut reivindiquem unes cançons que han acompanyat generacions de gent anònima i que han arribat per transmissió oral gairebé fins als nostres dies. Però també reivindiquem aquesta necessitat humana que és el fet de cantar. Si no cantem, ho perdem». Així mateix, han destacat la vocació social i comunitària del projecte: «Treballem en l'àmbit educatiu, també en les residències per a persones grans i tenim un grup obert de gent afí que ens escolta i aconsella que anomenem Comunitat Càntut».

El Premi Alícia al Projecte Social arriba després de rebre, fa menys d'un mes, el Premi Nacional de Cultura 2022 en la categoria de 'Projecte cultural' atorgat pel CoNCA. Impulsat pel mestre banyolí Albert Massip i l'empresa cultural establerta a Banyoles Alter Sinergies, el projecte Càntut. Cançons de tradició oral va néixer l'any 2012 per recollir i difondre la música popular i tradicional recordada per la gent més gran de les comarques gironines, i reivindicar així unes cançons i uns repertoris musicals lligats a la cultura catalana. Compta amb tres branques: el cançoner allotjat a www.cantut.cat, el festival que tindrà lloc a Cassà de la Selva del 18 al 20 de novembre de 2022, i les produccions pròpies, propostes que vinculen la tradició amb l'actualitat i entre les quals es troben els sopars per cantar de l'Hostal Càntut que tindran lloc el pròxim mes de juliol.

Actualment, el cançoner consta de més de 1.500 enregistraments, recopilats per una seixantena de caçadors de cançons, interpretats per 200 cantadors i cantadores d'arreu de les comarques gironines. Pel que fa al festival, enguany se'n celebrarà la 6a edició, del 18 al 20 de novembre a Cassà de la Selva. I, en el cas de les produccions pròpies, des del 2016 s'han realitzat sis produccions, entre les quals, l'Hostal Càntut (sopars per cantar), el disc Vega, de Paula Grande i Anna Ferrer, el taller Carles Belda & Càntut, el curs de percussió corporal amb repertori del Càntut de Santi Serratosa, l'exposició itinerant Peret Blanc de Beget, i el disc Càntut, de Belda & Sanjosex.