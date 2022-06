L’Ateneu Barcelonès va guardonar ahir amb el 51è Premi Crexells l’obra Junil a les terres dels bàrbars (Club Editor, 2021), setena novel·la de Joan-Lluís Lluís. L’autor nord-català manté una bona relació amb aquest guardó, que ja va guanyar el 2005 amb la novel·la El dia de l’ós (2004) i en va ser finalista amb Les cròniques del déu coix, publicada el 2013. A l’alegria per repetir, Lluís hi suma el fet extraordinari que Junil a les terres dels bàrbars també va rebre el Premi Omnium 2021 a la millor novel·la. En aquest sentit, l’autor va admetre que encara no ha acabat de pair aquest segon reconeixement i que sent «molta pressió» sobre què escriure d’ara en endavant.

L’escriptor sent que aquesta novel·la desperta en els lectors alguna cosa que no havien fet les anteriors. «Una mena de ganes de viure, de compartir un moment amb els personatges, d’acompanyar-los», resumeix.