Verges celebra els vint anys de Vespres sota el Campanar amb un nou concurs de cançó d’autor. A la programació del cicle, que enguany inclou noms com Pau Alabajos, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Magalí Sare o Joina, s’hi suma ara un concurs per potenciar la cançó d’autor en llengua catalana, a més de donar oportunitats a talents emergents. Per participar-hi, caldrà presentar cançons originals de la persona participant, i el jurat escollirà tres persones que actuaran en directe el 24 de juliol.

En total, Vespres sota el Campanar oferirà una dotzena de nits del 3 de juliol al 10 de setembre amb música, gastronomia, cinema o teatre a la plaça de l’1 d’octubre. En l’apartat musical, el tret de sortida anirà a càrrec de la Coral Vergelitana, que celebrarà quatre dècades el 3 de juliol. Pau Alabajos actuarà el 17 de juliol; Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic ho faran el 31 de juliol; Magalí Sare el 7 d’agost i Joina el 21 d’agost. Deu anys de glosa Pel que fa a Glosadors sota el Campanar, passa d’un sol vespre a allargar-se tot el primer cap de setmana de desembre. Per celebrar la primera dècada de trajectòria de la proposta es vol que vinguin participants d’arreu de l’estat i, per això s’està gestionant un intercanvi amb Zuia, poble d’Euskadi agermanat amb Verges.