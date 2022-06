La cantant empordanesa Ariadna Vieyra llança el nou single “Si fossis el primer”, que estarà disponible a les principals plataformes digitals a partir del dia 23 de juny i que la jove compositora rosinca, de 19 anys, presentarà aquest estiu en format acústic.

Inspirada en una vivència personal, el single “Si fossis el primer”, comparteix els sentiments que un jove experimenta amb els primers amors i la importància de trobar la persona correcta en el moment oportú. La lletra ha estat escrita per la cantant i compositora, que escriu les lletres en simultani en anglès i català.

El videoclip de la cançó ha estat gravat a l’Alt Empordà. Els Aiguamolls i Cap de Creus són el marc del tercer videoclip de la cantant.

L’Ariadna va començar a compondre les seves cançons als 12 anys sense que ningú del seu entorn conegués les seves aptituds pel cant i la composició. Un vídeo gravat a la festa de Nadal del seu institut va ser l'espurna perquè per primera vegada familiars i amics descobrissin la seva potent veu. Poc després es va donar a conèixer arreu gràcies a la seva participació en el talent show La Voz Kids, l’any 2018. Dos anys més tard va participar com a solista al Disc De La Marató de TV3, amb la cançó Eufòria. Ha estat l’artista més jove en participar-hi, amb tan sols 17 anys.

L’any passat va publicar el seu primer EP, amb cançons pròpies en anglès i català, amb la productora Ten Productions. La cançó “Amunt com el Sol” va ser escollida pels lectors de la revista Enderrock com a la segona millor cançó de l’estiu en català.