L’editorial Cal·lígraf, de Figueres, celebra aquest any el seu desè aniversari amb un centenar de títols publicats, bàsicament de ficció, però també amb assaigs i incursions en l’àlbum il·lustrat i la literatura infantil i juvenil.

El segell figuerenc es va començar a gestar l’any 2011, quan Carles McCragh, Jaume Torrent i Ramon Moreno van començar a pensar, per separat, en muntar una petita editorial.

«Vam posar en comú els projectes i vam treballant durant un any en el que havia de ser Edicions Cal·lígraf. Volíem una editorial de qualitat, llibres pensats i ben treballats, recuperar clàssics, incorporar nous autors i editar en català llibres interessants en altres llengües», explica Moreno, que remarca que la idea era esdevenir «una editorial petita, que cuidés els títols, però professional». Actualment, a més de Torrent, Moreno i McCragh, conformen l’editorial Mercè Torrent i Mercè Riba.

Els primers, Kafka i Gògol

El primer llibre que van publicar va ser la recuperació, inèdita fins aquell moment, del primer text de Frank Kafka publicat en català i una traducció d’un relat de Nicolai Gògol.

Des de llavors, han fet descobertes com La dolça Caterina, la primera novel·la de Montse Castaño, que ja suma tres edicions o Trenes tallades. Records d’una nena de Rússia, escrit per Roser Rosés als 90 anys, del qual s’han publicat quatre edicions i que també sortirà en castellà perquè una editorial valenciana n’ha adquirit els drets.

També s’han endut «petites sorpreses», afirma Moreno, com «l’interès pel món clàssic que evidencien les tres edicions de Resum de literatura grega», un recull de les lliçons impartides per Carles Riba a l’Escola Superior de Bibliotecàries de 1916 a 1924 acompanyat d’una antologia de textos en traducció catalana a cura d’Eusebi Ayensa.

Malgrat que la llengua en què publica Cal·lígraf és el català, també ha fet alguna publicació puntual el castellà. No es tracta, però, de traduccions, sinó de llibres escrits en aquesta llengua, com els de l’escriptor argentí resident a l’Escala, Ariel Halac o un assaig de Joan Manuel Soldevilla sobre el Quixot, per exemple.