La banda sonora del segar i el batre, entre la música coral i els sintetitzadors

La tradició de cantar a les llargues jornades de treball al camp, la polifonia de la música coral i l’imaginari electrònic s’uneixen a Les eines, un espectacle que aquest vespre arriba a l’(a)phònica de Banyoles per relligar tradició i contemporaneïtat. El Cor Jove Amics de la Unió de Granollers porta avui a l’Auditori de l’Ateneu (20.00) una proposta que fa lluir amb un nou so les tonades que acompanyaven tasques agrícoles com segar, llaurar, batre o veremar gràcies als arranjaments electrònics de David Soler i Marcel Bagés i al so que hi aporten també estris originals, com ara aixades, forques o dalles.

L’espectacle, que s’estrena a les comarques gironines després de veure’s a Granollers, parteix de les melodies recollides i documentades en el centenar de missions de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya entre 1922 i 1936. Coincidint amb el centenari d’aquella iniciativa clau per preservar el patrimoni musical del país, que va permetre recopilar més de 40.000 cançons, Les eines recupera les melodies que sonaven als camps catalans a inicis del segle XX, «a partir d’un llenguatge totalment contemporani», explica Laura Ulldemolins, integrant del Cor Jove Amics de la Unió de Granollers. «Quan parles del repertori la gent s’imagina un espectacle tradicional, però el públic s’ho ha de treure del cap, perquè la versió final té una presència alta de la música electrònica», afirma Ulldemolins. I és que Marcel Bagés i David Soler van partir de les transcripcions del Cançoner Popular i les han arranjat per a cor i sintetitzador, en el que és la seva primera incursió en el cant coral. «Va ser una aposta arriscada i un repte per a tots, perquè l’electrònica i la música coral fan servir dos llenguatges molt diferents, però tots plegats estem molt contents amb el resultat», assenyala la integrant del cor de Granollers sobre la seva col·laboració amb Soler i Bagés, de qui ja coneixien el projecte amb la cantant Maria Arnal. En total, una quarantena de persones pugen a l’escenari per a interpretar, no només amb la veu, sinó també amb el cos, l’espectacle. «No hem de pensar en un cor distribuït en files llegint partitures, perquè els cantants passem a ser intèrprets i la posada en escena ajuda la música a explicar una història», detalla Laura Ulldemolins. A més de les veus del Cor Jove Amics de la Unió i dels sintetitzadors en directe de Soler i Bagés, Les eines incorpora també en alguns passatges per a produir sons els mateixos estris del camp, com ara rasclets o falçs, cedits per a l’ocasió pel Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí. Amb direcció d’escena de Judith Pujol i musical de Guifré Canadell, Les eines és una coproducció de l’(a)phònica, la Fira Mediterrània, el Càntut, el Teatre Auditori de Granollers i el Museu de la Vida Rural, per això un cop presentat a Granollers i Banyoles, també passarà per Manresa i Cassà de la Selva. Recta final del festival Després d’una segona jornada, la d’ahir, amb tretze propostes entre les que destacaven els concerts de Joan Miquel Oliver, Rodrigo Laviña y su combo, Maria Jaume o un recital de Pere Arquillué, l’(a)phònica tanca avui la divuitena edició amb dotze activitats més. A més del Cor Jove Amics de la Unió, els protagonistes del dia d’avui seran Marc Parrot i Eva Armisén amb una proposta per a la mainada, la companyia banyolina Cor de Teatre, MuOM, el duet Birds on a Wire i El Pony Pisador, entre d’altres artistes.