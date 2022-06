Es va passar més de mig concert acomiadant-se, però al crit d’«¡Una caladita más, Banyoles! lolololo» va enllaçar cançons durant més de dues hores sense afluixar el ritme, fidel a la seva llegenda de nits sense fi ni fre. Amb les entrades exhaurides, Manu Chao va dur divendres a l’(a)phònica de Banyoles la seva gira acústica i, acompanyat pels músics Lucky Salvadori i Garbancito (Philippe Teboul), amb qui toca des dels temps de Mano Negra, va repassar més de tres dècades cantant a la mala vida, però amb un somriure.

De les inicials Vecinos en el mar i Todo llegará, va anar passant per temes de la seva carrera en solitari, com Me llaman Caye o Si yo fuera Maradona i clàssics de Mano Negra com Mr Bobby o King of Bongo, en la qual va intervenir Dani Morante, del col·lectiu local de música urbana 97Onzas.

La corejada Mala vida va sonar intermitentment, en una barreja que va incloure també estrofes de Vivir sin ti, Bala perdida o Mi vida, tot esquitxat pels «no t’escolto, Banyoles!» -o Banyuls, com se li va escapar més d’un cop- amb què interpel·lava el públic del Club Natació Banyoles.

També hi va haver lloc per a la reivindicació, amb clams contra el president brasiler, Jair Bolsonaro, o dedicatòries a «tots els polítics corruptes de l’estat espanyol»- i per a les versions, com el cover de Me quedo contigo de Los Chichos.

Manu Chao convidar els espectadors banyolins a «bailarlo todo hasta el final» amb La vacaloca, abans d’encarar el tram final del recital amb la famosa Clandestino, Bienvenida a Tijuana i convertint uns cops de micròfon al pit en un batec cardíac.

Amb La primavera i Me gustas tú va acomiadar la festa, ara sí que de veritat, després de moltes -i que bé!- caladitas más.