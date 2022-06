El director i guionista canadenc David Cronenberg rebrà un premi Donostia durant la 70a edició del Festival de Sant Sebastià. Segons ha explicat l’organització, es reconeixerà amb la màxima distinció la carrera d’un dels cineastes més «singulars» de l’últim mig segle. L’entrega del premi es farà el 21 de setembre al Teatre Victòria Eugènia i es projectarà el nou film del cineasta, Crimes of the Future, protagonitzat per Viggo Mortensen, Léa Seydoux i Kristen Stewart i que va concursar al darrer Festival de Canes.

El festival ha descrit Cronenberg com un «mestre de l’horror biològic, de les atmosferes torbadores i d’un univers tant personal com instransferible». «Cronenberg ha dirigit una vintena de llargmetratges entre els que destaquen obres que s’han convertit en clàssics de gèneres com la ciència ficció, el terror, el drama psicològic o el thriller», segons el certamen basc.