Reviu l’últim concert de «El Sueño de Morfeo» a diaridegirona.cat. Després de l’èxit del Gran Repte Solidari, una iniciativa de Premsa Ibèrica –grup al qual pertany aquest diari– i Endesa Music Lover, amb què el cap de setmana passat s’aconseguia reunir la banda en un concert a Oviedo per recaptar fons per als afectats per l’erupció del volcà Cumbre Vieja, a l’illa de La Palma, Diari de Girona emetrà en exclusiva el recital del grup. Serà aquest cap de setmana, a partir de les 20.00 hores del dissabte. Vibrar com ho va fer dissabte el públic de l’Auditori Príncep Felip amb «Que nunca volverá», «Ojos de cielo» o «Para toda la vida» serà tan senzill com accedir a www.diaridegirona.cat i punxar a la notícia del vídeo del concert. Només caldrà apretar el play per gaudir del màgic ambient i de les sorpreses que van preparar Raquel del Rosario, David Feito i Juan Suárez. Es mantindrà activa durant uns dies la fila zero per tal de continuar sumant fons per als damnificats pel volcà de La Palma. Es poden fer donacions a la direcció www.granretosolidario.es/colabora-fila-cero.