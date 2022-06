La guitarra de Chicuelo i el so folk de La Ludwig Band seran dos dels atractius de la dinovena edició del Solfejant de Cassà de la Selva, que se celebrarà els dijous entre el 14 de juliol i l’11 d’agost. El cicle de concerts d’aquest any tindrà lloc en un nou escenari, a Can Parera, un espai que es va estrenar per la festa major i que serà una nova ubicació per a propostes culturals al nucli urbà.

El tret de sortirà el donarà Tutti Veus amb l’espectacle Rumb a la Rumba, mentre que el 21 de juliol serà el torn de Juan Gómez, Chicuelo, en la que serà una de les poques actuacions del guitarrista a les comarques gironines en els propers mesos. El 28 de juliol el quintet Les Sommeliers presentarà a Cassà el seu tercer disc, titulat Per dins i per fora. La Ludwig Band, convertida en un dels noms a l’alça de la música en catalana gràcies al premi Enderrock al millor disc del 2021, farà el primer concert d’agost, el dijous 4, i les encarregades de tancar el cicle d’aquest any seran Les Anxovetes. La formació gironina oferirà al Solfejant, l’11 d’agost, el seu espectacle més íntim i recollit, (d)ones. Les entrades ja estan a la venda.